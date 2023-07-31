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15:05, 31 июля 2023Россия

Путин ввел штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации

Путин ввел штрафы за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в силу 1 октября 2023 года. Он вводит административную ответственность за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия мобилизации. За такой проступок, согласно новым нормам, грозит штраф в размере 60-80 тысяч рублей для физических лиц, в размере 400-500 рублей — для юридических лиц.

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    Анастасия Шейкина
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