Дом державшего россиянку в плену 14 лет попал на видео

СК показал видео из дома маньяка, который 14 лет удерживал в плену девушку

Следственный комитет (СК) России показал видео из дома маньяка, который удерживал в плену девушку в течение 14 лет. Запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах виден частный деревянный дом, находящийся в поселке Смолино Челябинской области. Строение ограждено большим забором и украшено наличниками. По данным следствия, в этом доме проживал сам мужчина, его мать и пленница.

31 июля стало известно о побеге молодой женщины, которая провела в плену 14 лет. Похищение произошло в 2009 году. Однако сестра пропавшей написала заявление в полицию лишь в 2023 году и указала на похитителя. В данный момент маньяк находится в психиатрической больнице. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее сбежавшая от маньяка россиянка рассказала подробности о своем побеге. По ее словам, бежать ей помогла мать маньяка.