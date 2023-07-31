Соседи рассказали о державшем россиянку в плену 14 лет смолинском маньяке

Соседи не подозревали о прожившей 14 лет в плену у смолинского маньяка женщине

Смолинский маньяк жил замкнуто, был нелюдим, поэтому соседи даже не подозревали, что на протяжении 14 лет он удерживал в плену молодую женщину. Об этом сообщает «КП».

Жители поселка Смолино Челябинской области подозревали, что мужчина страдает психическим заболеванием, но не могли допустить, что он способен на преступление.

«Никто бы в жизни никогда не мог подумать, что он мог такое сотворить. Никто его не видит, не слышит. Я даже не знаю, выходил ли он из дома», — рассказала соседка Татьяна. Другой житель поселка заявил, что на вид мужчина и его мать были нормальные.

Соседи говорят, что мать и сын жили вдвоем уединенно, их дом и участок были в запущенном состоянии, двор зарос травой.

Мать смолинского маньяка рассказывала, что у сына есть девушка, но ее никто из соседей никогда не видел, женщина все время выдумывала небылицы. По ночам в их доме постоянно горел свет, никогда не звали гостей, шторы на окнах всегда были закрыты.

31 июля сообщалось о сбежавшей из плена женщине, которая провела у смолинского маньяка 14 лет. Она сумела освободиться, когда у мужчины обострилось психическое заболевание, и мать вызвала ему медицинскую помощь. После чего женщина помогла пленнице сбежать.