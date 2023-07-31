Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:25, 31 июля 2023Россия

Патриарх Кирилл поспорил с Карлом Марксом в вопросе о надстройке над экономикой

Патриарх Кирилл не согласился с Марксом в вопросе надстройки над экономикой

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что, в отличие от Карла Маркса, не считает человеческие убеждения надстройкой над экономикой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я отношусь к числу тех, кто, в отличие от Маркса, считает экономику надстроечным явлением, а фундаментальное, базисное явление — это убеждения людей. Потому что базис — это традиции, культура и, конечно, вера», – сказал он.

В 2021 году Кирилл указал, что созидание гармоничного мира невозможно без понимания того, что любую деятельность, в том числе экономическую, нужно строить на прочной нравственной основе. Глава РПЦ напомнил, что коммунизм привел к тому, что за веру были казнены сотни тысяч верующих, а также раскритиковал «капиталистическое евангелие».

«Уже сейчас мы видим, что христиане западных стран в своем следовании евангельским идеалам умеренности в материальных благах и жертвенному служению ближним все менее вписываются в идеальную картину мира потребления», — подчеркнул тогда патриарх.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о потере солдат ВСУ в «промышленных масштабах»

    В Госдуме решили добиваться полного запрета вейпов в России

    В Совфеде порассуждали о роли технологических компаний в обществе

    Российский военный рассказал об атаках ВСУ по гражданским кассетными снарядами

    Патриарх Кирилл поспорил с Карлом Марксом в вопросе о надстройке над экономикой

    Россияне задолжали почти 900 миллиардов рублей за ЖКУ

    Воздушная тревога отменена на всей территории Украины

    В Европарламенте рассказали о содержании 12-го пакета санкций ЕС против России

    Дерево спасло многоквартирный дом в Донецке от снаряда ВСУ

    Учительница занялась сексом со школьником в своем классе и попала под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости