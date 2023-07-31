Патриарх Кирилл поспорил с Карлом Марксом в вопросе о надстройке над экономикой

Патриарх Кирилл не согласился с Марксом в вопросе надстройки над экономикой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что, в отличие от Карла Маркса, не считает человеческие убеждения надстройкой над экономикой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я отношусь к числу тех, кто, в отличие от Маркса, считает экономику надстроечным явлением, а фундаментальное, базисное явление — это убеждения людей. Потому что базис — это традиции, культура и, конечно, вера», – сказал он.

В 2021 году Кирилл указал, что созидание гармоничного мира невозможно без понимания того, что любую деятельность, в том числе экономическую, нужно строить на прочной нравственной основе. Глава РПЦ напомнил, что коммунизм привел к тому, что за веру были казнены сотни тысяч верующих, а также раскритиковал «капиталистическое евангелие».

«Уже сейчас мы видим, что христиане западных стран в своем следовании евангельским идеалам умеренности в материальных благах и жертвенному служению ближним все менее вписываются в идеальную картину мира потребления», — подчеркнул тогда патриарх.