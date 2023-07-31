Козел из Дагестана зацепился рогами за провода и превратил их в качели

В Дагестане козел покачался на рогах на проводах и попал на видео

В Дагестане козел попытался выпрыгнуть из грузовика, на котором перевозили часть стада, и зацепился рогами за провода. Видео, на котором животное раскачивается на проводах, как на качелях опубликовали в паблике «Лучшие туры по Дагестану» в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, что грузовик с прицепом, где теснятся животные, остановился на дороге где-то в горной местности. При этом над дорогой на небольшой высоте натянуты линии электропередач, которые расположены почти перпендикулярно движению транспорта. На одном из таких проводов, зацепившись за него рогами, беспомощно раскачивается взрослый козел. По всей видимости, козел попал туда, неудачно прыгнув.

Незадачливое животное в итоге удалось снять с проводов и вернуть к сородичам для дальнейшей транспортировки.

18 июля сообщалось, что на внутренней стороне 32-го километра МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями. На место ЧП выезжали оперативные службы столицы.