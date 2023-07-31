Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:26, 31 июля 2023Из жизни

Козел из Дагестана зацепился рогами за провода и превратил их в качели

В Дагестане козел покачался на рогах на проводах и попал на видео

В Дагестане козел попытался выпрыгнуть из грузовика, на котором перевозили часть стада, и зацепился рогами за провода. Видео, на котором животное раскачивается на проводах, как на качелях опубликовали в паблике «Лучшие туры по Дагестану» в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, что грузовик с прицепом, где теснятся животные, остановился на дороге где-то в горной местности. При этом над дорогой на небольшой высоте натянуты линии электропередач, которые расположены почти перпендикулярно движению транспорта. На одном из таких проводов, зацепившись за него рогами, беспомощно раскачивается взрослый козел. По всей видимости, козел попал туда, неудачно прыгнув.

Материалы по теме:
Сорняк на стероидах. Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
Сорняк на стероидах.Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
11 июня 2022
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022

Незадачливое животное в итоге удалось снять с проводов и вернуть к сородичам для дальнейшей транспортировки.

18 июля сообщалось, что на внутренней стороне 32-го километра МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями. На место ЧП выезжали оперативные службы столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о налогах для уехавших россиян

    Раскрыт диагноз госпитализированной звезды «Зимней вишни» Мирошниченко

    Стало известно о возможном задержании украинки на протесте в Грузии

    Стало известно об ухудшении состояния Ирины Мирошниченко

    Козел из Дагестана зацепился рогами за провода и превратил их в качели

    На Украине рассказали о готовности боевиков «Азова» вернуться на фронт

    Человек загорелся после взрыва в ресторане в центре Москвы

    Дачников призвали закапывать в землю кожуру от бананов

    Зеленский подписал закон о запрете полетов беспилотников над границей

    Тело подростка нашли на одной из улиц в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости