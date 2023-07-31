Власти Брянской области заявили о атаке БПЛА на здание районного УВД

Брянский губернатор заявил о атаке БПЛА на здание УВД в Трубчевском районе

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание управления внутренних дел (УВД) в Трубчевском районе Брянской области. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Александр Богомаз.

По данным местных властей, атака была предпринята со стороны Украины. В результате происшествия никто не пострадал, отметил Богомаз.

«Имеются разрушения кровли, окон. В настоящее время на месте работают оперативные службы», — написал брянский губернатор.

30 июля стало известно, что в здании полиции Трубчевска Брянской области прозвучал взрыв. Как сообщало издание Baza, в здании оказалась повреждена крыша и были выбиты окна.