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08:10, 31 июля 2023Россия

Власти Брянской области заявили о атаке БПЛА на здание районного УВД

Брянский губернатор заявил о атаке БПЛА на здание УВД в Трубчевском районе

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание управления внутренних дел (УВД) в Трубчевском районе Брянской области. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Александр Богомаз.

По данным местных властей, атака была предпринята со стороны Украины. В результате происшествия никто не пострадал, отметил Богомаз.

«Имеются разрушения кровли, окон. В настоящее время на месте работают оперативные службы», — написал брянский губернатор.

30 июля стало известно, что в здании полиции Трубчевска Брянской области прозвучал взрыв. Как сообщало издание Baza, в здании оказалась повреждена крыша и были выбиты окна.

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    Анна Щербакова
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