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23:19, 30 июля 2023Россия

Стало известно о взрыве в здании полиции в Брянской области

Mash: в здании полиции Трубчевска Брянской области прозвучал взрыв

Фото: Global Look Press

В здании полиции города Трубчевска Брянской области прозвучал взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По неподтвержденной информации, туда упал неопознанный беспилотник.

В свою очередь, издание Baza уточняет, что в здании повреждена крыша, выбиты окна. Предварительно, пострадавших нет.

Вечером 30 июля в хуторе Дарагановка под Таганрогом Ростовской области упал беспилотник. При падении дрон задел жилой дом, автомобиль, и повредил дорожное полотно, после чего загорелся.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский беспилотник. Предыдущая атака на Москву с применением БПЛА произошла утром 24 июля.

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    Марина Совина
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