Стало известно о взрыве в здании полиции в Брянской области

Mash: в здании полиции Трубчевска Брянской области прозвучал взрыв

В здании полиции города Трубчевска Брянской области прозвучал взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По неподтвержденной информации, туда упал неопознанный беспилотник.

В свою очередь, издание Baza уточняет, что в здании повреждена крыша, выбиты окна. Предварительно, пострадавших нет.

Вечером 30 июля в хуторе Дарагановка под Таганрогом Ростовской области упал беспилотник. При падении дрон задел жилой дом, автомобиль, и повредил дорожное полотно, после чего загорелся.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал украинский беспилотник. Предыдущая атака на Москву с применением БПЛА произошла утром 24 июля.