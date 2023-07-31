Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:51, 31 июля 2023Экономика

Власти России нашли новый способ сократить расходы бюджета

Минфин предложил ввести тайные проверки расхода бюджетных средств

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минфин предложил новый метод контроля за расходом бюджетных средств — наблюдать за госучреждениями «тайно», без предупреждения о проверке, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

Если подход одобрят, он будет внедрен с 2025 года. Наблюдение будет осуществлять Счетная палата. Как объяснил источник газеты, новый метод заключается в сборе и анализе данных об объекте контроля, содержащихся в информационных ресурсах и внешних источниках.

По его словам, мера направлена на упреждение нарушений и уменьшение административной нагрузки на госучреждения — министерства, ведомства, вузы, культурные учреждения, суды. Внедрить новый вид аудиторской проверки — наблюдение — ранее уже предлагал замминистра финансов Алексей Лавров в ходе дискуссии саммита «Россия — Африка».

Материалы по теме:
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика. Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика.Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
Сегодня
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023

По словам эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиля Аблаева, таким образом Минфин хочет сократить расходы бюджета. Новый инструмент поможет выявить ненужные траты и оптимизировать их.

Кроме того, добавил Аблаев, Минфин и ЦБ обеспокоены неравномерностью расходования бюджетных средств в течение года, и ищут способы ее устранить. По его словам, всплеск расходов в декабре или использование практики переноса части расходов, как это было в начале текущего года, разгоняют инфляцию.

7 июля Минфин сообщал, что дефицит бюджета составил 2,595 триллиона рублей, при этом доходы за первое полугодие упали на 12 процентов в годовом выражении, а расходы выросли на 19 процентов. Нефтегазовые доходы сократились почти в два раза (минус 47 процентов в годовом выражении), до 3,38 триллиона рублей. Тем не менее в министерстве ожидают, что по итогам 2023 года дефицит уложится в план и составит 2-2,5 процента ВВП.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о причастности Британии к теракту на Крымском мосту

    Россиянкам назвали способ визуально удлинить ноги с помощью одежды

    Минобороны показало видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ

    Россиянка вонзила нож в живот поздно вернувшемуся домой супругу

    Складные смартфоны Samsung появились в России раньше времени

    Опубликованы подробности убийства эстонских школьниц в Москве времен СССР

    Крымский мост защитили от терактов

    Власти России нашли новый способ сократить расходы бюджета

    Посольство РФ в США осудило Запад за стравливание братских народов

    Мужчинам раскрыли секреты питания для наращивания мышечной массы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости