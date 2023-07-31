Кремль высказался о возможности повышения уровня терропасности в Москве

Песков: повышение уровня терропасности в Москве и Подмосковье не планируется

Власти не планируют повышать уровень террористической опасности в Москве и Подмосковье. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Насколько мне известно, нет», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривается ли такой вопрос на фоне терактов со стороны Украины.

В минувшее воскресенье, 30 июля, беспилотники снова атаковали Москву. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в результате случившегося незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях «Сити».

По словам пресс-секретаря главы государства, этот инцидент подтверждает сущность киевского режима. Песков также назвал эти действия «актом отчаяния» Украины.

В Минобороны России назвали это террористической атакой и заявили, что в ней были задействованы три БПЛА. Один дрон был сбит системой противовоздушной обороны, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение.