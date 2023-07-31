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02:35, 31 июля 2023Бывший СССР

Воздушная тревога отменена на всей территории Украины

Объявленный на всей территории Украины режим воздушной тревоги отменен

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Режим воздушной тревоги, объявленный на всей территории Украины, отменен. Соответствующая информация появилась на онлайн-картах министерства цифровой трансформации страны.

В разных областях Украины воздушная тревога длилась от получаса до 1 часа 45 минут.

Об объявлении воздушной тревоги на всей территории страны стало известно ранее 31 июля. Также уточнялось, что сигналы тревоги прозвучали в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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