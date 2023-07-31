Воздушная тревога отменена на всей территории Украины

Объявленный на всей территории Украины режим воздушной тревоги отменен

Режим воздушной тревоги, объявленный на всей территории Украины, отменен. Соответствующая информация появилась на онлайн-картах министерства цифровой трансформации страны.

В разных областях Украины воздушная тревога длилась от получаса до 1 часа 45 минут.

Об объявлении воздушной тревоги на всей территории страны стало известно ранее 31 июля. Также уточнялось, что сигналы тревоги прозвучали в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.