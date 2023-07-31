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04:01, 31 июля 2023Бывший СССР

Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Херсоне

Минобороны сообщило о ударах по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Российские войска наносят удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщил представитель министерства обороны России в Херсонской области, передает РИА Новости.

Он уточнил, что обстрел ведется в ночное время специальными подразделениями 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии во взаимодействии с речным резервом группировки войск «Днепр».

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о потерях ВСУ с 1 по 23 июля на территории региона. По его словам, в указанный период украинские силы потеряли до 880 человек личного состава. «Больше всего враг положил своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста», — отметил он.

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    Марина Совина
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