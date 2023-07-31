Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:53, 31 июля 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по выживанию в лесу

Эксперт Волков: при походе в лес предупредите родных о своем местонахождении

Фото: Abigail Ducote / Unsplash

Перед походом в лес необходимо предупредить родственников о предстоящем маршруте. Советы россиянам на этот счет дал руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков, его слова передает «Федерал Пресс».

Волков отметил, что летом поступает наибольшее число заявок на поиск пропавших людей. Он пояснил, что при выходе из дома всегда стоит предполагать, что поход может затянуться из-за непредвиденных ситуаций. В связи с этим не стоит пренебрегать уведомлением родных и близких о своем походе.

«Часто грибники и рыбаки стесняются тревожить родственников, потому что уходят из дома слишком рано, не хотят будить родных и близких. Это не тот случай. Вы должны дать полную информацию о том, куда вы идете, в каком лесу будете, когда планируете вернуться. Если заблудились — оставайтесь на месте, так вас легче будет найти. Не лишним всегда брать с собой свисток», — рассказал эксперт.

При походе в лес Волков порекомендовал взять с собой полностью заряженный телефон, чтобы иметь возможность связаться с экстренными службами, а также достаточно большой запас воды. Что касается цвета одежды на случай непредвиденных обстоятельств, руководитель поискового отряда посоветовал не надевать одежду цвета хаки и вместо этого выбирать яркие, кислотные цвета — таким образом попавшего в беду человека будет легче обнаружить.

В июле руководитель кинологического направления отряда «ЛизаАлерт» Юлия Кеслер порекомендовала заблудившимся в лесу разжечь костер.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об уничтожении Россией артиллерии ВСУ

    Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

    Рыбак дважды поймал редчайшего синего омара и отпустил его

    Суд предъявил обвинение в сексуальном насилии самому титулованному футболисту

    Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий

    Россиянка познакомилась с возлюбленным через брачное агентство и лишилась денег

    Jаgermeister перестанут ввозить в Россию по параллельному импорту

    В России усилили защиту танков Т-80БВМ

    Банк России ухудшил прогноз по инфляции

    Три человека погибли в Запорожье из-за обстрела ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости