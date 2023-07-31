Россиянам дали советы по выживанию в лесу

Эксперт Волков: при походе в лес предупредите родных о своем местонахождении

Перед походом в лес необходимо предупредить родственников о предстоящем маршруте. Советы россиянам на этот счет дал руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков, его слова передает «Федерал Пресс».

Волков отметил, что летом поступает наибольшее число заявок на поиск пропавших людей. Он пояснил, что при выходе из дома всегда стоит предполагать, что поход может затянуться из-за непредвиденных ситуаций. В связи с этим не стоит пренебрегать уведомлением родных и близких о своем походе.

«Часто грибники и рыбаки стесняются тревожить родственников, потому что уходят из дома слишком рано, не хотят будить родных и близких. Это не тот случай. Вы должны дать полную информацию о том, куда вы идете, в каком лесу будете, когда планируете вернуться. Если заблудились — оставайтесь на месте, так вас легче будет найти. Не лишним всегда брать с собой свисток», — рассказал эксперт.

При походе в лес Волков порекомендовал взять с собой полностью заряженный телефон, чтобы иметь возможность связаться с экстренными службами, а также достаточно большой запас воды. Что касается цвета одежды на случай непредвиденных обстоятельств, руководитель поискового отряда посоветовал не надевать одежду цвета хаки и вместо этого выбирать яркие, кислотные цвета — таким образом попавшего в беду человека будет легче обнаружить.

В июле руководитель кинологического направления отряда «ЛизаАлерт» Юлия Кеслер порекомендовала заблудившимся в лесу разжечь костер.