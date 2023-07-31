Россиянам назвали способы борьбы с вросшими волосами в домашних условиях

Косметолог Черныш посоветовала в борьбе с вросшими волосами использовать кремы

Врач-косметолог медицинского центра «СМ-Косметологии» Екатерина Черныш назвала способы борьбы с вросшими волосами в домашних условиях. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.ru.

По словам медика, данная проблема может возникнуть из-за неправильной техники бритья и ношения обтягивающей одежды. Кроме того, на появление вросших волос влияют изменение гормонального фона и неправильно подобранный косметический уход.

В связи с этим собеседница издания посоветовала не носить тесную одежду и во время бритья использовать увлажняющие средства, в частности кремы и бальзамы. Также необходимо соблюдать интервал между процедурами. Между ними нужно делать перерыв три-четыре недели, считает эксперт.

Вдобавок Черныш порекомендовала проводить бритье строго по направлению роста волос. При этом перед самой манипуляцией она предложила отработать кожу скрабом, уделяя особое внимание зоне предстоящей депиляции. «Наиболее эффективный способ профилактики и лечения вросших волос — лазерная эпиляция. В ходе процедуры под воздействием лазера разрушается волосяная луковица, что приводит к выпадению волос и предотвращению их повторного роста», — заключила медик.

В июне 2022 года модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. Она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.