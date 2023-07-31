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09:16, 31 июля 2023Из жизни

Вернувшая моложавую внешность 52-летняя женщина поделилась своими секретами

52-летняя женщина из США назвала позитивное мышление секретом молодой внешности

Фото: Unsplash

52-летняя жительница штата Калифорния, США, смогла вернуть моложавую внешность и поделилась своими секретами. Об этом сообщает Daily Mirror.

Дениз Киртли рассказала, что набрала 20 килограммов лишнего веса во время пандемии COVID-19 из-за перименопаузы. Незадолго до своего 50-летия женщина решила изменить свою жизнь и вновь стать активной и энергичной. Всего за несколько лет ей удалось избавиться от лишнего веса.

Первым делом Киртли обратилась к компании, занимающейся разработкой диет и тренировок для похудения. Она записалась в спортзал и начала регулярно выполнять силовые тренировки. Через некоторое время женщина полюбила бодибилдинг и даже стала участвовать в соревнованиях. Помимо этого, Киртли отказалась от избытка углеводов в рационе, стала придерживаться белковой диеты, а также начала питаться пять раз в день. Ее любимые блюда — вафли с высоким содержанием белка, лосось, оладьи из кабачков с салатом и банановая протеиновая овсянка. Помимо здорового образа жизни, одним из главных секретов молодой внешности женщина назвала позитивное мышление. По словам Киртли, она стала выглядеть и ощущать себя моложе, чем когда-либо, как только изменила свое мировоззрение.

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Сейчас она занимается в спортзале пять дней с гантелями и фитнес-резинками. Она рассказывает о своем преображении в социальных сетях. «Мы действительно можем выбирать, как нам стареть. Все зависит от вашего мировоззрения. Старый и стареющий — это разные понятия. В старении нет ничего плохого, я принимаю свой возраст», — утверждает Киртли.

Ранее сообщалось, что 46-летняя пользовательница TikTok Керри Смарт, выглядящая моложе своего возраста в два раза, раскрыла доступный каждому способ поддержания моложавой внешности. Многие утверждают, что Смарт выглядит на 20 лет, и интересуются, как ей удалось этого добиться.

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