Перечислены способы защиты Крымского моста от атак

Военный Дандыкин: установить боновые заграждения у Крымского моста будет сложно

Установить боновые заграждения на всей протяженности Крымского моста будет крайне непросто. Ввиду этого вероятно использование альтернативных способов его защиты, таких как усиление противодиверсионной службы и контроль надводной обстановки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Боновые заграждения — это такая специальная сеть, через которую не проходит ничего. Ни малые подводные аппараты, ни полупогружные дроны, ни диверсанты, ничего. Но надо учитывать, что Крымский мост — это не бухта в Севастополе, где тоже установлены такие заграждения. Это самый длинный мост в Европе. С учетом судоходства развернуть такие заграждения крайне сложно», — заметил Дандыкин.

Он допустил использование альтернативных мер для защиты сооружения, усиление противодиверсионной службы, контроля надводной обстановки. Военный также напомнил, что в зоне Крымского моста уже запрещены рыболовство, проход определенных судов, усилены досмотры.

«В любом случае, установка боновых заграждений — это крайне трудоемкая работа, очень непростая. Может, на определенных отрезках моста их и можно поставить, на всех участках — вряд ли», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Крымский мост оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. Предполагается, что конструкции защитят мост от атак на всей его протяженности.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате нападения была повреждена автомобильная часть постройки. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.