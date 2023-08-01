Украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву. Что рассказали власти о последствиях ночного инцидента?

МЧС: в результате атаки БПЛА в башне Сити IQ нарушено 150 метров остекления

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вновь попытались атаковать Москву в ночь на вторник, 1 августа.

Как заявили в Минобороны России, попытка атаки пресечена, два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити». По данным МЧС, в результате атаки БПЛА в башне Сити IQ нарушено 150 метров остекления.

ПВО в Подмосковье

Первые сообщения о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО) начали поступать примерно в 3:30 от жителей Одинцово и Наро-Фоминска. Также о звуках взрывов в небе сообщали жители подмосковной Кубинки.

Позже экстренные службы сообщили, что российские системы ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат в Подмосковье. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Атака на «Москва-Сити»

Через несколько минут после сообщений о дронах в Подмосковье стала поступать информация об атаке беспилотника на одну из башен комплекса «Москва-Сити» в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько беспилотников были сбиты системой ПВО при попытке пролета в город. При этом один из дронов долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и во время предыдущей атаки, которая произошла в ночь на 30 июля.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Кроме того, была временно закрыта работа столичного аэропорта Внуково на прилет и вылет, самолеты перенаправляли в другие аэропорты. Так, рейс из Дубая, который должен был приземлиться во Внуково около 4:00, был перенаправлен в Домодедово. Вскоре воздушная гавань возобновила свою работу в штатном режиме.

Последствия

Как сообщил Сергей Собянин, поврежден фасад на уровне 21 этажа башни «IQ-Квартала» «Москва-Сити», остекление повреждено на площади 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Как отмечает Telegram-канал «112», на 21 этаже башни, куда влетел беспилотник, предварительно, находятся офисы Министерства экономического развития России.

Территорию возле башни, где нашли осколки сбитого беспилотника, оценила полиция. Эксперты изучают найденные детали дрона. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, обломки будут направлены на взрыво-техническую экспертизу.

Заявление Минобороны

В российском оборонном ведомстве заявили о пресечении попытки Киева атаковать беспилотниками объекты в городе Москве и Московской области.

Два дрона уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», добавили в Минобороны.

Атака 30 июля

В ночь на 30 июля три украинских беспилотника совершили атаку на Москву, сообщал мэр Сергей Собянин. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра «Москва-Сити». В частности, частично обрушилось остекление на башне «IQ квартала» — там находятся офисы Минцифры, Минпромторга и Минэкономразвития. Жертв и пострадавших нет.

Позднее Министерство обороны России сообщило, что была пресечена попытка террористической атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами на Москву.

Цель атак беспилотников на российские города определили в Госдуме. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что лица, сочувствующие Украине, запускают дроны, чтобы посеять панику. Чаще всего это происходит прямо с территории РФ и не имеет никакого отношения к ходу боевых действий.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот инцидент подтверждает сущность киевского режима. Песков также назвал эти действия «актом отчаяния» Украины. При этом он заявил, что власти не планируют повышать уровень террористической опасности в Москве и Подмосковье.