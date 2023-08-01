Аэропорт Внуково возобновил работу после атаки беспилотников ВСУ на Москву

Экстренные службы сообщили, что аэропорт Внуково возобновил свою работу в штатном режиме. Об этом пишет ТАСС.

Аэропорт приостанавливал прием рейсов после атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Ранее уточнялось, что рейс из Дубая, который должен был приземлиться в Москве около 4:00, был перенаправлен в Домодедово.

В ночь с 31 июля на 1 августа беспилотный летательный аппарат попал в одну из башен комплекса «Москва-Сити» в столице.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько БПЛА были сбиты системой ПВО при попытке пролета в город. По его словам, фасад на 21-м этаже башни «Москве-Сити» поврежден одним из беспилотников. Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

