Реальные потери ВСУ подсчитали по некрологам в соцсетях

Реальные потери ВСУ оценили в 284 тысячи человек, подсчитав некрологи в соцсетях

Реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют примерно 284 тысячи человек. Об этом заявил «Комсомольской правде» военный эксперт Руслан Татаринов.

Он решил провести оценку безвозвратных потерь украинской армии на основе некрологов в социальных сетях. Татаринов проводил поиск с помощью ключевых слов, которые обычно используют, чтобы почтить память солдата, не вернувшегося с фронта.

«И быстро выяснилось, что солдат погибает на Украине очень много. В среднем около 400 некрологов (в день — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Татаринов, уточнив, что общее число потерь по некрологам составляет 284 тысячи.

Ранее командир подразделения ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что для победы в военном конфликте Украине надо начать тотальную мобилизацию в тылу.