Лукашенко посоветовал Польше молиться за сдерживание вагнеровцев Белоруссией

Лукашенко заявил, что отряды ЧВК «Вагнер» не планируют нападать на Польшу

Заявления Польши о том, что отряды частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер» перемещаются в границе, не соответствуют действительности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, бойцы ЧВК находятся под Осиповичами и не планируют никуда уходить.

«Пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что шутил, когда говорил о планах вагнеровцев пойти на экскурсию в Жешув. «Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (Бахмутом) воевали эти вагнеровцы. Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят», — добавил Лукашенко.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись к границе Белоруссии и Польши. Он предположил, что военные ЧВК могут маскироваться под белорусских пограничников, чтобы помогать проникать на территорию Польши нелегальным мигрантам.