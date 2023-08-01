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06:01, 1 августа 2023Россия

Стало известно отношение россиян к переработкам

Россияне признались в нервных срывах из-за стрессов на работе
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Unsplash

Почти каждый второй россиянин считает, что продвижение по карьерной лестнице возможно только с помощью переработок. При этом более половины сотрудников пожаловались на нервные срывы, снижение иммунитета и ухудшение когнитивных функций на фоне стресса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Группы Ренессанс страхование страхования и исследовательского центра Зарплаты.ру.

«45 процентов россиян считают, что продвинуться по карьерной лестнице возможно только с помощью переработок. Из них, каждый пятый утверждает, что именно благодаря этому сотрудник доводит задачи до конца. 17 процентов респондентов считают, что с помощью переработок можно обратить на себя внимание руководителя, 8 — что так можно выразить лояльность к компании», — рассказали исследователи.

Опрос также показал, что дополнительные часы на работе стали необходимостью для 64 процентов россиян, при этом 41 процент не считает это поводом для увольнения.

На фоне переживаний россияне часто отмечают появление нервных срывов — на это указали 53 процента опрошенных. 23 процента пожаловались на снижение иммунитета, 22 — на ухудшение когнитивных функций, 21 — на бессонницу, 15 — на скачки давления

исследователи «Ренессанс Страхования» и «Зарплаты.ру»

«По данным Группы Ренессанс страхование, количество обратившихся за консультацией невролога, сомнолога и психолога в рамках программ добровольного медицинского страхования за первые 6 месяцев 2023 года выросло почти на 8 процентов. (...) Среди вероятных причин: интенсивный рабочий темп, сильная нагрузка на сотрудников разных компаний и эмоциональное выгорание», — рассказала управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

40 процентов россиян также заявили, что справиться с переработками можно с помощью отказа от новых задач и дополнительных проектов, 34 — с помощью правильной расстановки приоритетов, 19 процентов считают, что проблема решается сменой работы.

Ранее в Минтруда заявили об отсутствии необходимости в законодательном закреплении четырехдневной рабочей недели. Там отметили, что действующие нормы и так позволяют организовывать гибкий график работы для сотрудников

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    Наталия Белова
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