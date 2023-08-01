В России рекордно замедлилось производство

S&P: рост активности в обрабатывающей промышленности стал минимальным с октября

По итогам июля рост индекса деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности российской экономики оказался самым слабым с октября 2022 года. Этот показатель снизился с 52,6 пункта в июне до 52,1 пункта, следует из данных аналитиков американского холдинга S&P Global.

Аналитики связали подобную динамику со снижением объемов производства в стране, а также сокращением числа новых заказов. При этом уровень занятости в секторе значительно вырос, что способствовало окончанию незавершенных работ более быстрыми темпами.

Однако снизить себестоимость выпуска продукции мешает высокая инфляция производственных затрат, которая по итогам июля оказалась самой высокой с апреля 2022 года. На этом фоне отпускные цены в секторе выросли самыми быстрыми темпами за последние 15 месяцев. На это повлиял ряд факторов, включая ослабление рубля к доллару и задержки поставок.

Самое продолжительное замедление темпов роста PMI обрабатывающих отраслей наблюдалось в этом году с февраля по май. К концу весны этот показатель находился на уровне 53,5 пункта, однако по итогам июня вновь упал, сократившись до 52,6 пункта. Таким образом за три последних месяца PMI опустился почти на полтора пункта.

Ранее глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова сочла замедление темпов роста деловой активности ключевым риском для российской экономики. Наряду с этим в число потенциальных проблем она включила мировую рецессию. По ее словам, даже в случае мягкого спада последует замедление объемов российского экспорта и снижение цен на выпускаемую в стране продукцию.