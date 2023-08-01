Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 1 августа 2023Мир

В Турции неизвестный напал на консульство Швеции

Mynet: в турецком Измире неизвестный напал на консульство Швеции

Фото: Murad Sezer / Reutres

В турецком Измире неизвестный напал на консульство Швеции — тяжело ранена сотрудница дипмиссии. Об этом сообщает портал Mynet.

По информации Mynet, причиной инцидента могли стать проблемы с получением визы. Власти Измира отреагировали незамедлительно и подтвердили произошедшее. Они подчеркнули, что нападавшим был гражданин с задержкой развития — у него изъяли оружие. Пострадавшую работницу консульства госпитализировали. Начато судебно-медицинское расследование.

Ранее в районе Мезитли провинции Мерсин в Турции две женщины напали на полицейский участок.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Захватившая власть в Нигере хунта запретила поставки урана во Францию. Как это отразится на ЕС и санкциях против России?

    Премьер Польши возмутился вызовом посла в МИД Украины

    Менеджер рассказал подробности избиения баскетболиста-чемпиона

    В Польше заявили о нарушивших воздушное пространство белорусских вертолетах

    На Западе заявили об указавшем Зеленскому его место одной фразой Байдене

    Россиянам дали советы по спасению от жары в квартире

    В Турции неизвестный напал на консульство Швеции

    В СНБО Украины назвали бредом озвученный ранее план на случай смерти Зеленского

    В Госдуме пообещали не запрещать россиянам iPhone

    МИД сообщил об эвакуации группы российских дипломатов из Судана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости