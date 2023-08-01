В Турции неизвестный напал на консульство Швеции

Mynet: в турецком Измире неизвестный напал на консульство Швеции

В турецком Измире неизвестный напал на консульство Швеции — тяжело ранена сотрудница дипмиссии. Об этом сообщает портал Mynet.

По информации Mynet, причиной инцидента могли стать проблемы с получением визы. Власти Измира отреагировали незамедлительно и подтвердили произошедшее. Они подчеркнули, что нападавшим был гражданин с задержкой развития — у него изъяли оружие. Пострадавшую работницу консульства госпитализировали. Начато судебно-медицинское расследование.

Ранее в районе Мезитли провинции Мерсин в Турции две женщины напали на полицейский участок.