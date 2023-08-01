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10:46, 1 августа 2023Экономика

Владелец «Пятерочки» купит сеть супермаркетов «Виктория»

Продуктовый ретейлер X5 Group купит сети супермаркетов «Виктория» и «Дешево»

Фото: Scott Graham / Unsplash

Продуктовый ретейлер X5 Group, владеющий сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», купит компанию «Виктория Балтия», которая управляет супермаркетами «Виктория» и «Дешево», следует из сообщения на сайте X5.

Стороны достигли договоренности, ходатайство о покупке уже одобрено Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В периметр сделки входят 118 магазинов, включая арендованные объекты, — супермаркеты «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области и магазины «Дешево» в Калининградской области. К X5 также перейдут два распределительных центра в Калининградской области. Управление компанией сохранится за действующим менеджментом.

Как рассказали в ФАС, сделка согласована, но с одним исключением — X5 не будет владеть магазинами «Виктория» в Долгопрудном. Дело в том, что среди всех продуктовых точек в городе уже более 25 процентов приходится на магазины X5. В связи с этим до завершения сделки «Виктория Балтия» должна будет передать магазины в Долгопрудном третьим лицам, заявили в ведомстве.

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    Софья Ермакова
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