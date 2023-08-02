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14:51, 2 августа 2023Россия

Российские войска отразили 12 атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны России: за сутки на донецком направлении отражено 12 атак ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За минувшие сутки российские войска отразили 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, украинские войска предпринимали попытки потеснить российских военнослужащих в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, уточнил представитель военного ведомства.

Все атаки ВСУ были отражены, при этом потери украинских войск составили до 295 человек, а также два танка, три единицы прочей бронетехники и пять артиллерийских орудий, отметили в Минобороны.

2 августа Минобороны сообщило о новой попытке Украины атаковать корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. При этом был задействован беспилотный катер. Он был обнаружен российскими моряками и уничтожен.

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    Алан Босиков
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