Российские войска отразили 12 атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны России: за сутки на донецком направлении отражено 12 атак ВСУ

За минувшие сутки российские войска отразили 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, украинские войска предпринимали попытки потеснить российских военнослужащих в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, уточнил представитель военного ведомства.

Все атаки ВСУ были отражены, при этом потери украинских войск составили до 295 человек, а также два танка, три единицы прочей бронетехники и пять артиллерийских орудий, отметили в Минобороны.

2 августа Минобороны сообщило о новой попытке Украины атаковать корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. При этом был задействован беспилотный катер. Он был обнаружен российскими моряками и уничтожен.