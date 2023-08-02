Минобороны России сообщило о попытке Киева атаковать корабль ВМФ

МО России: Киев пытался атаковать сопровождавший гражданское судно корабль ВМФ

Киев пытался атаковать сопровождавший гражданское судно корабль Военно-морского флота. (ВМФ) Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря.

Как уточнили в МО, атака была совершена с применением морского беспилотного катера. Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что атака была безуспешной.

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», — рассказал представитель МО.

Аналогичная попытка атаки была совершена Украиной днем ранее, 1 августа. Тогда российские военные обнаружили и уничтожили три украинских надводных дрона.

В Минобороны назвали предпринятую попытку атаки на гражданские суда террористической.