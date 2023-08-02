Власти Украины рассердили США нежеланием прислушаться к советам

CNBC: Киев рассердил Вашингтон нежеланием прислушаться к советам

Киев игнорировал советы Вашингтона, при этом жалуясь на нежелание американских властей привлечь Украину к переговорам по линии НАТО. Это вызывает недовольство в Белом доме, передает CNBC со ссылкой на источники.

«США настоятельно рекомендовали Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делал, отмахиваясь от предостережений Соединенных Штатов или отвергая их», — приводит телеканал слова источника.

Кроме того, хотя страны-члены альянса на саммите в Вильнюсе вновь заявили о поддержке Киева, они также продемонстрировали, что местные власти должны «видеть грань между требованиями и давлением». При этом некоторые союзники Украины чувствуют себя под давлением, отмечает CNBC.

Негодование Вашингтона также вызвала критика действий НАТО со стороны президента Украины Владимира Зеленского. В начале июля тот раскритиковал альянс за отсутствие временных рамок для приглашения Киева в альянс и его членства в объединении, подчеркнув, что это похоже на отсутствие готовности принять Украину в состав НАТО.