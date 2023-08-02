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14:39, 2 августа 2023Путешествия

Авиарейс в Москву задержали из-за сообщения о минировании аэропорта

Рейс из Волгограда в Москву задержали из-за сообщения о минировании аэропорта

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Авиарейс из Волгограда в Москву задержали из-за информации о минировании воздушной гавани. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ПАО «Международный аэропорт Волгоград».

Инцидент произошел утром в среду, 2 августа. «Сегодня в 10:40 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса, была проведена эвакуация и пассажиров, и сотрудников», — заявил собеседник агентства.

По его словам, впоследствии данные о минировании не подтвердились, работа авиагавани продолжилась в штатном режиме.

Ранее потеря сознания бортпроводником во время полета сорвала рейс российского пассажирского лайнера в Турцию. Непредвиденная ситуация произошла на борту самолета, летевшего из Москвы в Стамбул.

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