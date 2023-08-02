Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 2 августа 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о попытке ВСУ прорвать российскую оборону

Балицкий: ВСУ безуспешно попытались прорвать российскую оборону возле Работино

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались прорвать оборону российских сил возле села Работино. Об этим рассказал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения, наши артиллеристы уничтожили ее», — сообщил Балицкий, уточнив, что атака ВСУ происходила северо-восточнее Работино.

Глава региона добавил, что противник несет потери, восстанавливается и снова бросает своих людей на убой, а западные кураторы толкают украинских солдат в мясорубку «с упорством носорога».

Ранее Балицкий сообщил, что утром 1 августа две штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону на ореховском направлении, но понесли потери и были отброшены назад.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о повреждении портовой инфраструктуры Дуная

    Захарова заявила об уподоблении властей Украины международным террористам

    В Подмосковье ребенок попал в больницу после ссоры с отчимом

    Окруженная Россией и Китаем страна подпишет с США договор об открытом небе

    Грозящий взорвать гранату мужчина позвал на переговоры главу Башкирии

    В США указали на усиление России в ходе конфликта на Украине

    В одной стране запретили ввоз старых машин для решения глобальной проблемы

    В России прокомментировали акции протеста в порту Батуми

    В Швеции снова разрешили сжечь Коран

    Ведущую выгнали из прямого эфира из-за одного комментария

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости