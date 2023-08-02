В Запорожской области рассказали о попытке ВСУ прорвать российскую оборону

Балицкий: ВСУ безуспешно попытались прорвать российскую оборону возле Работино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались прорвать оборону российских сил возле села Работино. Об этим рассказал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения, наши артиллеристы уничтожили ее», — сообщил Балицкий, уточнив, что атака ВСУ происходила северо-восточнее Работино.

Глава региона добавил, что противник несет потери, восстанавливается и снова бросает своих людей на убой, а западные кураторы толкают украинских солдат в мясорубку «с упорством носорога».

Ранее Балицкий сообщил, что утром 1 августа две штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону на ореховском направлении, но понесли потери и были отброшены назад.