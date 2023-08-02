Жена Стэйтема снялась в кружевном нижнем белье

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в кружевном белье Marks & Spencer

Британская супермодель и жена актера Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась с фанатами откровенными снимками. Соответствующие сторис опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Одна из «ангелов» Victoria's Secret сфотографировалась в зеркале собственного дома в кружевном нижнем белье белого цвета. Знаменитость отметила, что комплект входит в коллекцию, которую она разрабатывала эксклюзивно для бренда Marks & Spencer.

На размещенных кадрах видно, что волосы манекенщицы распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

В октябре 2021 года Хантингтон-Уайтли также снялась в нижнем белье и взволновала поклонников. На размещенных фото женщина позировала в кружевных комплектах бежевого, голубого, красного, белого и темно-синего цветов с различными принтами.