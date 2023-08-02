Стало известно о нежелании Бразилии расширить БРИКС

Reuters: Бразилия не хочет расширения БРИКС

Бразилия опасается, что группа стран БРИКС может потерять свою сплоченность, из-за чего выступает против ее расширения. При этом страна не собирается этому препятствовать, сообщает Reuters со ссылкой на бразильских чиновников.

Как пишет агентство, Бразилия будет добиваться, чтобы любое расширение было постепенным.

«В какой-то момент Бразилии придется уступить (...), но не в нашей природе блокировать что-то», — приводит Reuters слова собеседника. Он также пояснил, что нежелание страны связано с тем, что «расширение может превратить блок во что-то другое».

Группа также включает Россию, Индию, Китай и Южную Африку. БРИКС принимает решения на основе консенсуса, поэтому согласие Бразилии будет иметь ключевое значение для любого расширения. Китай, в свою очередь, давно выступает за расширение членов БРИКС. Россия также использует это как возможность привлечь союзников.