Еще один банк ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро

Ситибанк установил пятипроцентную комиссию за внесение наличных долларов и евро

Российская «дочка» американского конгломерата Citigroup — Ситибанк — вслед за другими крупными банками ввела комиссию в размере пяти процентов за внесение наличных долларов и евро. Новые тарифы вступят в силу с 15 августа 2023 года, говорится в заявлении банка.

Кроме того, россиянам станут недоступны ряд функций, включая возможность пополнения банковских счетов переводами через отделения «Почты России» и использование системы CitiPhone (управления счетами с помощью звонков — прим. «Ленты.ру») для проведения всех видов денежных переводов в рублях и иностранной валюте. Последняя мера вступит в силу с 19 августа 2023 года. Вышеперечисленные изменения коснутся банковских пакетов услуг CitiOne и Citigold, добавили в пресс-службе финансовой организации.

Тенденция усложнения внесения наличной валюты на счета крупными российскими банками продолжается с прошлого месяца. Ряд финансовых организаций, включая Тинькофф Банк, БКС Банк, Цифра Банк, Экспобанк, «Интеза» и Москоммерцбанк, установили комиссии в размере от двух до десяти процентов за проведение подобных операций, а Райффайзенбанк полностью приостановил покупку и прием наличной валюты у россиян с 1 августа 2023 года.