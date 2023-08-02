Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:52, 2 августа 2023Из жизни

Мать криком прогнала напавшую на ее дочь пуму

Fox 13: в США пума напала на восьмилетнюю девочку

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В американском штате Вашингтон пума напала на восьмилетнюю девочку, отдыхавшую у озера. Об этом сообщает Fox 13.

После нападения на помощь дочери тут же пришла мать. Она начала громко кричать, напугала зверя своими криками и в итоге прогнала его.

Пума нанесла ребенку легкие травмы. Сотрудники парка быстро прибыли на место происшествия, оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

После случившегося территорию возле озера, где произошло нападение, закрыли для посещения. Если сотрудникам парка удастся найти хищника, его планируют усыпить.

Ранее сообщалось, что в США дикая пума напала на 11-летнюю девочку. Хищник сильно оцарапал ей лицо и скрылся.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Курс евро превысил 102 рубля

    Пытавшиеся украсть из отеля Турции 35 килограммов еды россиянки попали на видео

    В Госдуме отказали в снисхождении поджигавшим военкоматы жертвам мошенников

    Цены на пшеницу подскочили

    Стилистка назвала россиянкам самую модную вещь в гардеробе

    Врач перечислил меры предосторожности в жару

    Глава Башкирии прибыл к грозящему взорвать гранату мужчине

    Мать криком прогнала напавшую на ее дочь пуму

    На Западе рассказали о больших потерях ВСУ на южном направлении

    Врач назвал уязвимые в жару категории людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости