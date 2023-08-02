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00:39, 2 августа 2023Среда обитания

В России вырос процент долгостроя

«Известия»: около 5 тыс. человек в России могут остаться без жилья

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России зафиксировали 75 потенциально проблемных объектов, которые могут стать долгостроями. Об этом пишет «Известия».

По данным Единого реестра проблемных объектов, сейчас в России 891 долгострой — их число может увеличиться на 8,4 процента. Без квартир могут остаться порядка 5 тысяч человек, рассказали в Фонде развития территорий.

Руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что риски возникли из-за того, что дома строятся по старым правилам долевого строительства, когда покупатели квартир отдавали свои деньги непосредственно девелоперу.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем — компании, которые должны завершить возведение долгостроев, продают там квартиры новым дольщикам.

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    Юлия Мискевич
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