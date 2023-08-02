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11:32, 2 августа 2023Силовые структуры

Сбежавших из российской колонии заключенных поймали с помощью дрона

В Новосибирской области сбежавших из ИК заключенных поймали с помощью дрона

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Новосибирской области сотрудники ФСИН использовали дрон для поимки сбежавших из колонии заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Побег был совершен двумя осужденными, отбывающими сроки за наркотики, кражу и грабеж в исправительной колонии №12 (ИК-12) в Куйбышеве. Они провели на свободе шесть часов, после чего их выследил беспилотник на пустыре недалеко от колонии. Сотрудники ФСИН поймали беглецов и вернули в ИК.

За побег заключенным добавят срок.

30 июля сообщалось, что в СИЗО-1 Амурской области заключенного отправили убираться в комнате для свиданий, а он воспользовался случаем и сбежал через окно для приема передач. В региональном управлении ФСИН заявили, что побег совершил 22-летний мужчина по имени Роман Зырянов. Он был осужден за кражу и должен был выйти на свободу в апреле 2025 года.

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    Любовь Ширижик
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