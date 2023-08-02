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16:02, 2 августа 2023Путешествия

Пьяный пассажир избил попутчика в аэропорту до потери сознания

Пьяный пассажир избил попутчика до потери сознания в австралийском аэропорту

Фото: x_jamesmorris / Wikimedia

Пьяный пассажир избил попутчика до потери сознания в международном аэропорту Хобарта в Австралии. Подробности истории приводит Pulse Hobart.

Уточняется, что два выходивших из самолета авиакомпании Jetstar Airways путешественника затеяли в здании терминала ссору, которая переросла в драку. По данным издания, пассажиры наносили друг другу удары, пока один из них не упал, потеряв сознание.

Свидетели происшествия рассказали журналистам, что один из участников конфликта употреблял на борту алкоголь и вел себя агрессивно.

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Представитель Jetstar Airways, в свою очередь, отметил, что авиакомпания не терпит оскорбительного поведения как на борту самолетов, так и в терминалах. «Члены нашей команды вызвали службу безопасности и полицию и поддержали других пассажиров, которые выходили из самолета», — добавил он. В настоящее время стражи правопорядка расследуют инцидент.

Ранее сообщалось, что трое пассажиров самолета авиакомпании Virgin Australia напились на борту, устроили дебош и сорвали рейс. Пьяные австралийцы заняли места у аварийного выхода и отказывались покидать их по просьбе бортпроводников. После уговоров они согласись пересесть, но начали вести себя еще более вызывающе и продолжили выпивать.

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    Марина Черняк
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