Перечислены особенности регулирования движения электросамокатов

Автоэксперт Лысаков: движение электросамокатов невозможно регулировать

Регулировать движение электросамокатов и велосипедов в России невозможно, считает автоэксперт, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил особенности патрулирования этого вида транспорта и оценил предложение штрафовать самокатчиков за нарушение правил дорожного движения.

Регулировать движение электросамокатов по тому же принципу, что и автомобильное, не получится, считает автоэксперт.

«Предлагаются номерные знаки, что является глупостью. Куда вы повесите номерной знак на моноколесо? Видимо, на грудь и на спину ездока табличку? Регламентировать невозможно, это нереально. Во-первых, это нагромождение нелепости, во-вторых, администрировать ныне существующие нормы и те, которые будут вноситься дальше, невозможно», — объяснил он.

Непонятно, как технически можно фиксировать скорость движения электросамокатов и велосипедов, добавил Вячеслав Лысаков. Он напомнил, что сейчас на этом транспорте можно ездить не только по выделенным для этого полосам, но и по пешеходным зонам.

Практически осуществить эти рекомендации, эти нормы правил дорожного движения, либо подвергнуть наказанию нарушителей в соответствии с КоАП невозможно Вячеслав Лысаков автоэксперт

«Кто будет заниматься электросамокатчиками, инспектор ГАИ? Это смешно, у них своей работы полно. И как можно себе представить человека, некое должностное лицо, которое стоит на тротуаре и ждет, когда мимо него кто-то промчится? И что дальше будет? Ну, промчался со сверхразрешенной скоростью, за ним погонятся в погоню, расталкивая и сбивая всех на пути?» — задался вопросом он.

2 августа сенатор Артем Шейкин предложил штрафовать на превышение скорости на электросамокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Он намерен внести такой законопроект на рассмотрение в Госдуму в сентябре.