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03:54, 2 августа 2023Россия

В Иркутске загорелся гаражный кооператив

МЧС сообщило о ликвидации пожара в гаражном кооперативе в Иркутске

Фото: Pixabay

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в гаражном кооперативе в Иркутске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

«В Иркутске пожарные подразделения ликвидировали пожар в гаражном кооперативе "Иркут" на улице Рябикова», — сказано в сообщении.

Отмечается, что горела общая кровля гаражных боксов, а тушение осложнялось наличием металлопрофиля. Также, по данным ведомства, из гаражей пришлось эвакуировать восемь автомобилей. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Москве произошел взрыв на бывшем заводе счетно-аналитических машин. Уточняется, что пожар начался с кальянной, находящейся в подвальном помещении. Здание уже не имеет отношения к заводу счетно-аналитических машин — в нем находятся кафе, фитнес-клубы и офисы.

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    Марина Совина
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