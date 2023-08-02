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20:36, 2 августа 2023Экономика

Экономист высказалась о будущем курса доллара и евро

Экономист Орлова допустила рост курса доллара и евро до середины августа

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Курс доллара и евро может продолжить расти в ближайшие несколько недель вплоть до середины месяца, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о будущем валют, а также объяснила, почему в последнее время рубль ослаб.

До середины месяца у нас открыта возможность для дополнительного ослабления. Дальше посмотрим, какой будет новостной поток

Наталия Орловаглавный экономист Альфа-Банка

«У нас в этом месяце по ОПЕК+ действуют ограничения на экспорт, поэтому у нас экспортная выручка по августу, скорее всего, будет не очень высокая. Это тоже создает не очень благоприятный фон», — сказала специалист.

Курс доллара от TradingView

Ослабление рубля было ожидаемо, считает экономист. Это характерно для окончания налогового периода, отметила Орлова.

«Закончился налоговый период, закончился месяц, и это дало давление на валютный курс. Кроме этого, из чувствительных новостей для курса рубля в начале недели была информация, что экспортерам разрешили выручку при необходимости оставлять на зарубежных счетах. Возможно, для валютного рынка это стало триггером для движения. На самом деле у нас уже не первый месяц, когда заканчивается налоговый период, с начала нового месяца начинается такое ослабление курса. Я не могу сказать, что это неожиданная ситуация для начала месяца, тем более в августе обычно ликвидность рынка пониже из-за сезона отпусков», — добавила специалист.

Во время торгов в среду, 2 августа, курсы доллара и евро рекордно выросли. Впервые с марта 2022 года стоимость американской валюты превысила 94 рубля, евро торговался дороже 103 рублей.

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