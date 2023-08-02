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14:48, 2 августа 2023Экономика

Поставки газа в Европу рекордно снизились

Bloomberg: поставки СПГ в Европу упали до минимума с ноября 2021 года
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу снизился до рекордно низкого уровня. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Bloomberg.

Импорт СПГ в июле упал на семь процентов в годовом выражении, до 8,6 миллиона тонн. Это стало минимальным значением с ноября 2021 года. Такое падение объясняется снижением цен на газ в регионе, что делает его менее привлекательным для поставщиков. Стоимость газа за 20 месяцев упала более чем на 80 процентов, и трейдеры предпочитают отправлять поставки в Азию или ждать нового повышения цен, уточняет агентство.

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В 2022 году поставки СПГ в Европу подскочили более чем на 60 процентов на фоне отказа ЕС от импорта российского трубопроводного газа. Отмечается, что текущие запасы топлива в регионе выше среднего уровня, и спрос на газ в настоящий момент снижен. При этом по мере подготовки к зиме, возможно, потребуется скорректировать цены, чтобы привлечь продавцов и нарастить поставки.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что по итогам июля цены на газ в Европе могут рухнуть примерно на 30 процентов. Этому поспособствует снижение производства в регионе и высокие запасы топлива в местных газовых хранилищах. Сейчас они заполнены примерно на 85 процентов.

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