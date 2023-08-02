Окруженная Россией и Китаем страна подпишет с США договор об открытом небе

Reuters: Монголия подпишет с США договор об открытом небе

США и Монголия объявят о планах подписать соглашение об открытом небе в области гражданской авиации, сообщил американский чиновник-собеседник Reuters.

Кроме того, в среду 2 августа вице-президент США Камала Харрис и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ соберутся для обсуждения вопросов, касающихся России, Китая, которые фактически окружают Монголию, и экономического развития.

Агентство подчеркивает, что администрация президента США Джо Байдена стремится ослабить напряженность в отношениях со стратегическим конкурентом, — Китаем — а отношения Штатов с Россией «не подают признаков оттепели» в связи с продолжающимся конфликтом на Украине.

В гражданской авиации под проектами «открытое небо» подразумевается облегчение доступа и условий использования воздушных гаваней страны для иностранных авиакомпаний.