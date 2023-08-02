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19:22, 2 августа 2023Ценности

Состояние волос Ким Кардашьян на новом видео вызвало споры в сети

Кадр: @kimkardashian

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян показала фанатам новую прическу и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в облегающем черном наряде из кожи, который обнажал ее спину. При этом она продемонстрировала уложенные в высокий хвост блестящие волосы, верхняя часть которых плотно прилегала к голове, а нижняя образовывала слипшиеся пряди.

В свою очередь поклонники высказались о состоянии волос инфлюэнсерши в комментариях. «Кажется, они становятся все тоньше», «Тонкие и жирные», «Сальные», «Крысиный хвост», «Уволь своего парикмахера», «Думаю, мастер специально создал такой образ в тему наряда», «Это часть образа», «Отличная прическа», «Ты как Барби», — заявили пользователи сети.

В июле рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фигуру в облегающем наряде, и ее подняли на смех в сети. На размещенном кадре 23-летняя исполнительница позировала в черном комбинезоне с длинными рукавами, вырезы на котором обнажали часть ее груди.

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    Карина Черных
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