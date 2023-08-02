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14:51, 2 августа 2023Наука и техника

Huawei не выпустит смартфон с 5G до конца года

Представитель Huawei опроверг информацию о выпуске 5G-смартфона в 2023-м

Фото: Omid Armin / Unsplash

Китайская корпорация Huawei не представит свой первый смартфон с поддержкой 5G до конца года. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Главный операционный директор Huawei Smart Devices BG Хэ Ган сделал заявление относительно слухов, связанных с выпуском 5G-смартфона. По словам представителя IT-гиганта, в компании не планируют представить устройство с поддержкой работы в сетях пятого поколения в октябре 2023 года, как сообщали инсайдеры.

При этом корпорация проведет презентацию осенью, на которой покажет некоторые новые устройства. Источники, на которые сослались журналисты медиа, не опровергли информацию о 5G-смартфоне, но подчеркнули, что фирма может выпустить аппараты ограниченной партией.

Также представители Huawei заявили, что информация о том, что Qualcomm поставит корпорации 5G-модемы, является фейком. В компании напомнили, что Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года.

В середине июля источники Reuters сообщили, что Huawei может выйти на рынок смартфонов с 5G в конце 2023 года. По информации инсайдеров, до конца 2023 года компания поставит от 2 до 4 миллионов единиц смартфонов с поддержкой 5G.

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    Андрей Ставицкий
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