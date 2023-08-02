Песков: через 10-20 лет информационные войны будут технологичные и непримиримые

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков порассуждал об информационных войнах будущего. Его слова в ходе диалога с участниками «Территории смыслов» передает РИА Новости.

По словам Пескова, через 10-20 лет информационные войны будут гораздо более технологичные, но «по-прежнему непримиримые». «И нам все равно нужно будет отстаивать свою позицию», — сказал он, обращаясь к участникам встречи.