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22:44, 2 августа 2023Россия

Песков порассуждал об информационных войнах будущего

Песков: через 10-20 лет информационные войны будут технологичные и непримиримые
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков порассуждал об информационных войнах будущего. Его слова в ходе диалога с участниками «Территории смыслов» передает РИА Новости.

По словам Пескова, через 10-20 лет информационные войны будут гораздо более технологичные, но «по-прежнему непримиримые». «И нам все равно нужно будет отстаивать свою позицию», — сказал он, обращаясь к участникам встречи.

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    Марина Совина
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