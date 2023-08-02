Один крупный зарубежный банк закроет отделение в Москве

Reuters: итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет отделение в Москве

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo принял решение закрыть свое отделение в Москве. Об этом заявил агентству Reuters представитель кредитной организации.

Такие действия банка он объяснил тем, что Intesa продолжает сокращать присутствие в России. При этом представитель организации заверил, что закрытие учреждения не повлияет на текущую работу банка в стране.

Агентство отмечает, что московское отделение зарубежного банка закроют в течение нескольких месяцев, однако не уточняет, о каком офисе идет речь. Сейчас в столице работает четыре отделения российской «дочки» итальянской группы: одно основное и три дополнительных.

В конце декабря 2022 года стало известно, что Intesa Sanpaolo ведет переговоры о продаже дочернего предприятия «Интеза» в России структурам Газпромбанка. До этого СМИ писали, что «дочку» Intesa могут выкупить местные топ-менеджеры во главе с председателем совета директоров Антонио Фаллико.