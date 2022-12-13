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15:19, 13 декабря 2022Экономика

Итальянский банк захотел продать российскую «дочку» Газпромбанку

Итальянский банк Intesa Sanpaolo захотел продать российскую «дочку» Газпромбанку

Фото: Peter Endig / Globallookpress.com

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo ведет переговоры о продаже дочернего предприятия «Интеза» в России структурам Газпромбанка, пишет Frank Media со ссылкой на источники. Стороны пока не могут прийти к соглашению, так как Intesa Sanpaolo не хочет сохранять корреспондентские отношения с «дочкой».

Один из контрагентов российской «Интезы» рассказал, что еще летом на ее покупку претендовало несколько инвесторов, однако почти все ожидали сохранения корреспондентских отношений с итальянской материнской структурой. В ноябре «Интерфакс» писал, что «дочку» Intesa могут выкупить местные топ-менеджеры во главе с председателем совета директоров Антонио Фаллико

«Итальянская сторона довольно четко дала всем понять, что на это можно не рассчитывать, поэтому когда появилась информация о возможной продаже банка менеджменту, никто не удивился», — заявил один из источников.

По данным Frank Media, Фаллико имеет связи с менеджментом Газпромбанка. В 2012 года итальянец занял пост главы набсовета российско-итальянского фонда прямых инвестиций «Мир Кэпитал», учрежденного Intesa Sanpaolo и Газпромбанком, свидетельствуют данные «Росконгресса». Кроме того, Intesa Sanpaolo часто кредитовала проекты «Газпрома».

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий совершение сделок с российскими активами граждан и компаний из недружественных стран. Изменение структуры владения допускается только по специальному разрешению. Всего в список компаний, запрещенных к продаже, вошли 45 банков c иностранным капиталом — среди них оказалась и «Интеза».

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Софья Ермакова
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