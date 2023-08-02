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18:07, 2 августа 2023Наука и техника

Идентифицирована самая древняя медуза на Земле

В Королевском музее Онтарио идентифицировали останки самой древней медузы

Изображение: Reconstruction by Christian McCall / physics.org

Ученые Королевского музея Онтарио в Канаде идентифицировали окаменелости самой древней медузы на Земле из известных до сих пор, названной Burgessomedusa phasmiformis. Об открытии сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Хорошо сохранившиеся ископаемые останки медузы были найдены в сланцах Берджесс в канадской части Скалистых гор в конце 1980-х и 1990-х годов. Сейчас в канадском музее хранятся около 200 образцов, которые демонстрируют внутреннюю анатомию и наличие щупалец. Burgessomedusa обладает кубическим зонтиком высотой до 20 сантиметров и более чем 90 короткими пальцеобразными щупальцами, что позволяет отнести животное к подтипу стрекающих Medusozoa.

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Находка подтверждает, что медузы являются одной из самых ранних групп животных, существовавших еще в кембрийском периоде, и пищевая цепь того времени была намного сложнее, чем считалось ранее. Хищники были представлены не только крупными плавающими членистоногими, такими как аномалокарис, но и свободноплавающими стрекающими, которые имели щупальца, позволяющие ловить относительно крупную добычу.

Хотя стрекающие были найдены в виде полипов в древних породах возрастом 560 миллионов лет, происхождение свободноплавающих медуз до сих пор плохо изучено из-за того, что их окаменелости встречаются крайне редко. В сланцах Берджесс до сих пор обнаруживались гребневики, другой тип мягкотелых морских беспозвоночных, которые внешне напоминают прозрачных медуз. Поэтому некоторое время назад их считали свободноплавающими стрекающими.

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    Александр Еникеев
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