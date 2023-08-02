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09:43, 2 августа 2023Ценности

Алеся Кафельникова прошла по подиуму в нижнем белье

Модель Алеся Кафельникова приняла участие в показе бренда Etam в нижнем белье

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Российская модель Алеся Кафельникова прошла по подиуму в откровенном образе. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографа Наэля Мудса.

Так, 24-летняя манекенщица приняла участие в показе модного бренда Etam в Париже. На размещенных кадрах девушка запечатлена в комплекте нижнего белья, который состоял из кружевного бюстгальтера и трусов с оборками и атласной лентой.

Внешний вид знаменитости дополнили круглые серьги и туфли на массивном каблуке. Кроме того, визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в легкие локоны.

В апреле Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты. Модель рассказала, что раз в месяц проходит процедуру чистки лица и прибегает к пилингу. Девушка отметила, что через день занимается спортом и подвергается скульптурированию и моделированию тела с помощью методик Vela Shape и VIP Line.

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    Мария Винар
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