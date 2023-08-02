Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили в кедах за десятки тысяч рублей

Шестилетнюю дочь певицы Бейонсе Руми заметили в кедах Dior за 110 тысяч рублей

Дочь американской певицы Бейонсе заметили в дизайнерской обуви за десятки тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

Знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует вместе с дочерью Руми Картер, поп-исполнительницей Мадонной и детьми последней — Стеллой, Эстер и Мерси. На размещенном фото видно, что шестилетняя девочка позирует рядом с матерью в серебристом топе и джинсовых шортах.

Среди прочего она надела кеды люксового бренда Dior с монограммой марки, стоимость которых составляет 1200 долларов (110 тысяч рублей).

Фото: @beyonce

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