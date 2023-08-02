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14:51, 2 августа 2023Ценности

Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили в кедах за десятки тысяч рублей

Шестилетнюю дочь певицы Бейонсе Руми заметили в кедах Dior за 110 тысяч рублей

Фото: @beyonce

Дочь американской певицы Бейонсе заметили в дизайнерской обуви за десятки тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

Знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует вместе с дочерью Руми Картер, поп-исполнительницей Мадонной и детьми последней — Стеллой, Эстер и Мерси. На размещенном фото видно, что шестилетняя девочка позирует рядом с матерью в серебристом топе и джинсовых шортах.

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Среди прочего она надела кеды люксового бренда Dior с монограммой марки, стоимость которых составляет 1200 долларов (110 тысяч рублей).

Фото: @beyonce

В ноябре 2022 года дочь Хлои Кардашьян получила бриллиантовое колье в подарок на четырехлетие. Канадский баскетболист Тристан Томпсон преподнес своему ребенку украшение, стоимость которого не раскрывается. Телезвезда продемонстрировала презент во время съемок нового выпуска реалити.

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    Карина Черных
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