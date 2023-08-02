Глава Башкирии прибыл к грозящему взорвать гранату мужчине

Shot: глава Башкирии прибыл к месту, где мужчина угрожает взорвать гранату

Глава Башкирии Радий Хабиров прибыл на Нагаевское шоссе в Уфе, где мужчина угрожает взорвать гранату. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

До этого сотрудники полиции на протяжении двух часов вели переговоры с гражданином. Он требовал организовать встречу с Хабировым.

Как пишет Shot, эту просьбу в Уфе выдвинул бывший военнослужащий.

О перекрытии Нагаевского шоссе в Башкирии стало известно в среду, 2 августа.

Там угрожающий взорвать гранату мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за самовольного оставления воинской части. Он требует закрыть против него дело.

В Telegram-каналах пишут, что у гражданина может быть от двух до шести гранат. Отмечалось, что военнослужащий-доброволец сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы.