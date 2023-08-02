В Костроме открылся Дом сыровара

В Костроме провели церемонию открытия Дома сыровара

В Костроме во вторник, 1 августа, состоялась торжественная церемония открытия новой достопримечательности — Дома костромского сыровара. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

В пресс-службе указали, что новая точка притяжения туристов разместилась в историческом памятнике архитектуры регионального значения середины-конца 19 века. «Здание, которое долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии, реконструировано за счет средств костромского предпринимателя, отельера и ресторатора Алексея Метелькова.», — подчеркнули в опубликованном заявлении.

Отмечалось, что реставрацией исторического здания из красного кирпича с августа 2021 года занимались специалисты из Костромы, Ярославля и Владимира. Инвестор выделил на проведение работ почти полмиллиарда рублей.

Сыроварня занимает первый этаж здания. Желающие могут ознакомиться с производственным процессом и посетить лавку вкусных сувениров, приготовленных костромскими мастерами.

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